Глава Світового банку оголосив про відставку

Він закінчить працювати з 1 лютого.



Президент групи Світового банку Джим Ен Кім йде у відставку – він закінчить працювати з 1 лютого. Обов’язки голови організації буде виконувати виконавчий директор Крісталіна Георгієва, йдеться в прес-релізі банку в понеділок, 7 січня.

Кім прийняв рішення про відставку до закінчення терміну своїх повноважень у 2022 році. Офіційна причина – бажання банкіра повернутися на роботу в приватний сектор економіки.

“Кім оголосив, що відразу після відставки приєднається до (приватної) фірмі і буде працювати над підвищенням інфраструктурних інвестицій у країни, що розвиваються”, – йдеться в документі.

Кім став президентом Світового банку 30 червня 2012 року. У 2017 році його переобрали на другий п’ятирічний термін, який повинен був завершитися в 2022 році.

Раніше рада директорів Світового банку ухвалила рішення про надання Україні фінансових гарантій на суму $750 млн.