Частина банків під загрозою: які можуть закритися і що робити українцям

В Україні в 2019-му можуть закритися ще кілька банків. В “сірий список” НБУ потрапили 13 фінустанови. До кінця року вони повинні збільшити свій капітал на загальну суму 19,7 млрд грн.

Поки що з цим завданням впоралися лише чотири банки. Перший вже “випав” із системи – ВТБ, він повинен був збільшити свій капітал на 7,4 млрд, але із завданням не впорався і його закрили. Паралельно з цим Національний банк продовжує посилювати контроль і виписує мільйонні штрафи за “темні схеми”. Ситуація, коли власники фінустанов використовували банки для кредитування власного бізнесу і відмивання грошей стає неможливою.

Хто і чому під загрозою

Найнадійніші банки з іноземним капіталом, заявляють у Національному банку. Правда, при цьому додають, що мова йде про західному капіталі, а от російські навпаки – під загрозою закриття. Головні проблеми банків: висока доларизація (росте курс і стає складніше виконувати свої зобов’язання), концентрація на галузях або конкретних клієнтів, великий рівень прострочених кредитів (NPL).

Результати тестування:

13 банків повинні збільшити свій капітал;

ситуація в банках з російським держкапіталом буде погіршуватися;

якщо буде криза, постраждають всі, крім банків з іноземним капіталом;

в цілому ситуація в банківській системі стабільна, а НБУ результатами задоволений.

З “сірого” списку вдалося вибратися ПУМБу, Універсал Банку, банку “Схід” і Ощадбанку. Практично виконали норму “Південний”, “Альфа-Банк” і “Ощадбанк”. Варто при цьому зазначити, що при базовому сценарії частина банків в докапіталізації не потребували, але при цьому повинні були наростити капітал на випадок фінансової кризи. Серед “проблемних” також банк “Кредит Дніпро”, останній лідирує і за кількістю порушених нормативів.

Список проблемних банків (у разі кризи):

“Укрексімбанк”

“Мегабанк”

“Кредит-Дніпро”

“Банк інвестицій та заощаджень”

“Промінвестбанк”

НОВИНИ

За базовим сценарієм, наголошується в звіті регулятора, спостерігається зростання достатності капіталу майже всіх груп банків, однак різними темпами. Помітно зростає достатність основного капіталу іноземних банків. Тільки для банків з державним російським капіталом достатність опускається нижче граничного рівня 7%. При несприятливому сценарії для майже половини банків капітал знижується нижче граничного рівня.

В одному з українських фінустанов пояснили: щоб поліпшити ситуацію, всі фінансові установи діють за однією і тією ж схемою. Активізують стягнення боргів, продають непрацюючі кредити, збільшують кількість застав, знаходять нові заробітки, надійних позичальників. Для прикладу, в минулому році масштабну реструктуризацію кредитів почав найбільший в Україні банк “Приват”. Планують списати 294 тис. кредитів (позики від 5 до 300 тис. грн) на загальну суму 48,5 млрд грн. При цьому “тіло” боргу складає всього 12,3 млрд, решту – штрафи, пеня, комісії.

Чого чекати українцям

Попадання в “сірий” список всього лише вказує на можливі проблеми. При цьому, цілком можливо, що велика частина банків із завданням впорається, та за затвердженим НБУ плану проведе докапіталізацію. На даний момент явні проблеми є у банків з російським державним капіталом. В існуючій моделі, як уже заявляли у Нацбанку, вони працювати не зможуть.

В “Кредит Дніпро” заявляють, що будуть рухатися за графіком і ситуацію з виконанням нормативів виправлять. Відносно складна ситуація у державного “Укрексімбанку”. Він має до кінця року провести докапіталізацію на 10,97 млрд грн, це дозволить пережити банку можливу кризу, який моделювали при тестуванні. Правда, сумнівів, що “Укрексімбанк” план виконає, немає. Якщо в приватному банку власник завжди може “передумати” і зірвати плани (як це було у випадку з банком “Фінанси та кредит”), то в держустанові ситуація більш контрольована.

“Мегабанк”, який також повинен пройти докапіталізацію, працює на ринку вже 28 років. По всій видимості, акціонери також не планують прощатися зі своїм бізнесом. Наприкінці минулого року вони прийняли рішення збільшити статутний капітал на 215 млн грн. Варто відзначити, що всі потенційно проблемні банки, в тому числі “Банк інвестицій та заощаджень”, “Промінвестбанк” пройшли докапіталізацію за “базовим сценарієм”.

Голова ради Незалежної асоціації банків Роман Шпек впевнений, чтозакрыться в Україні мають банки з російським держкапіталом. Вони, як заявив експерт, “не мають можливості реалізовувати якусь бізнес-модель”.

“Вони повинні тим чи іншим способом піти з цього ринку. Кожен із російських держбанків не має перспектив діяльності в Україні, і про це було сказано керівництвом Нацбанку України керівництву цих банків”, – підкреслив Шпек.

Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян вважає, що в 2019-му в Україні можуть закритися відразу кілька банків. “У деяких випадках закриття проблемних банків може мати елемент домовленості. Тобто переговори можуть вирішити, чи підуть власники на певні умови для збереження банку, чи ні. Це ж стосується можливості докапіталізації. Іноді у банку є ресурси, але тим не менш власники не йдуть на поступки”, – зазначає експерт.