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Власник АТБ купив ліцензію на видобуток урану

07.01.2019

Владелец АТБ купил лицензию на добычу урана

Власник АТБ Геннадій Буткевич став найбільшим співвласником ТОВ Атомні Енергетичні системи України.

Про це у понеділок, 7 січня, повідомляє видання “Бізнес.медіа” з посиланням на дані реєстру юросіб Міністерства юстиції.

Буткевичу тепер належить 83,4% компанії. Решта частки ТОВ розподілені між його директором Олександром Настенко (8,3%) і Віталієм Якименко (8,3%).

Владелец АТБ купил лицензию на добычу урана

АЭСУ – компанія з приватними американськими інвестиціями. Компанія була оформлені на започатковану в Делавері компанію U-Tech Energy, її директором значився Настенко.

У АЭСУ є ліцензії на розробку Safonovskoj, Михайлівської (Николаевксая обл.), Сурський і Новогуровской уранових площ (Дніпропетровська обл.).

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