У Греції оголошено режим НС

У школах скасували заняття.



В результаті сильного снігопаду на півострові Халкідікі у Греції оголошено режим надзвичайного стану – температура повітря знизилася до 19 градусів нижче нуля. Проливні дощі і снігопади, що обрушилися на північ і захід Греції, ускладнили повсякденне життя в цих регіонах.

В результаті сильного снігопаду на півострові Халкідікі оголошений режим НС, температура повітря знизилася до 19 градусів нижче нуля.

Через ожеледицю заборонено рух по ряду доріг Македонії і Фракії, в школах деяких районів Греції скасували заняття.

Також негода пошкодила ЛЕП в Салоніках, також виникли перебої в залізничному сполученні.

Найближчим часом підвищення температури повітря в Греції не очікується.