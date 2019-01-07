У Греції оголошено режим НС

У школах скасували заняття.
В результаті сильного снігопаду на півострові Халкідікі у Греції оголошено режим надзвичайного стану – температура повітря знизилася до 19 градусів нижче нуля. Проливні дощі і снігопади, що обрушилися на північ і захід Греції, ускладнили повсякденне життя в цих регіонах.
В результаті сильного снігопаду на півострові Халкідікі оголошений режим НС, температура повітря знизилася до 19 градусів нижче нуля.
Через ожеледицю заборонено рух по ряду доріг Македонії і Фракії, в школах деяких районів Греції скасували заняття.
Також негода пошкодила ЛЕП в Салоніках, також виникли перебої в залізничному сполученні.
Найближчим часом підвищення температури повітря в Греції не очікується.