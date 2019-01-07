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У Греції оголошено режим НС

07.01.2019

В Греции объявлен режим ЧПУ школах скасували заняття.

В результаті сильного снігопаду на півострові Халкідікі у Греції оголошено режим надзвичайного стану – температура повітря знизилася до 19 градусів нижче нуля. Проливні дощі і снігопади, що обрушилися на північ і захід Греції, ускладнили повсякденне життя в цих регіонах.

В результаті сильного снігопаду на півострові Халкідікі оголошений режим НС, температура повітря знизилася до 19 градусів нижче нуля.

Через ожеледицю заборонено рух по ряду доріг Македонії і Фракії, в школах деяких районів Греції скасували заняття.

Також негода пошкодила ЛЕП в Салоніках, також виникли перебої в залізничному сполученні.

Найближчим часом підвищення температури повітря в Греції не очікується.

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