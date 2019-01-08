Масові арешти “жовтих жилетах”: затримано майже 350 осіб

За минулі вихідні французькі правоохоронні органи затримали 345 учасників руху “жовтих жилетах” з-за заворушень, якими закінчилася чергова тиждень демонстрацій проти дій уряду Еммануеля Макрона.

Посилаючись на офіційні дані МВС, видання Le Mond пише, що 281 чоловік із затриманих взяли під варту.

У той же час серед них не виявилося колишнього чемпіона Франції з боксу Крістофа Деттине, якого впізнала в чоловікові, напавшем на жандармів на мосту Леопольда-Седара-Сенгора в Парижі 5 січня.

7 січня поліція прийшла до нього додому, щоб провести затримання, але виявити його не вдалося. Де зараз перебуває екс-спортсмен, який наніс побої стражам правопорядку, невідомо.

Його колишній тренер вже закликав Деттине здатися владі.

У той же час невідомо, затримали когось з учасників погромів в двох урядових відомствах – державному секретаріаті міністерстві зв’язків з парламентом.

Нагадаємо, 5 січня кілька маніфестантів за допомогою вилочного навантажувача зламали двері центрального входу в урядову будівлю і завдали шкоди припаркованим поруч машин, в результаті чого співробітникам довелося покинути будівлю через чорний хід.