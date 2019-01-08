Кім Чен Ин таємно покинув Північну Корею – ЗМІ

Лідер КНДР перетнув кордон на поїзді.



Поїзд з Північної Кореї з високопоставленим офіційним обличчям перетнув кордон з Китаєм, повідомляє в понеділок агентство “Ренхап”.

Поїзд перетнув кордон в районі китайського міста Даньдун приблизно о 22.15 за місцевим часом. Очікується, що він прибуде до Пекіна в 10.00 за місцевим часом у вівторок.

Агентство повідомляє, що дороги в районі вокзалу в Даньдуне, коли його проїжджав північнокорейський поїзд, були перекриті, на місці чергували десятки автомобілів служб безпеки. Після того, як поїзд перетнув кордон, дороги відкрили знову.

Заходи безпеки були підвищені у місті Даньдун з раннього ранку в понеділок. Користувачі китайських соціальних мереж в інтернеті скаржилися на незручності, пов’язані з перекриттям доріг у місті в районі вокзалу.

Також неможливо було забронювати номер в готелі, вікна яких виходили на прикордонну річку Ялуцзян і міст, що з’єднує дві держави.

“Ренхап” зазначає, якщо на поїзді дійсно слід Кім Чен Ин, то це стане його четвертим візитом у Китай менш ніж за рік.