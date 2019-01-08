Прем’єр Японії на могилі батька поклявся домовитися з Росією

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе поклявся поставити крапку в переговорах з Росією з приводу Курильських островів. Таку заяву він зробив під час відвідин могили батька, розташованої в місті Нагато (префектура Ямагуті).

«Я кожен день буду робити все можливе, присягаюся перед могилою виконувати свої обов’язки», — оголосив глава японського уряду. За словами Абе, його батько — Сінтаро Абе — займався питаннями російсько-японських відносин і теж поклявся зробити все можливе, щоб “зрушити ситуацію з мертвої точки”.