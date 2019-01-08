Японія ввела податок на виїзд з країни

C 7 січня влада Японії ввела новий податок на 1000 ієн ($9,20) для осіб, які виїжджають з країни літаком або кораблем. Податок буде прив’язаний до вартості квитків.

Новим податком будуть обкладатися як громадяни Японії, так і іноземці, які залишають країну. Ті, хто робить тимчасову зупинку в Японії і покине її межі протягом 24 годин після прибуття, будуть звільнені від його сплати.

Крім того, податок не поширюється на дітей віком до двох років, послів іноземних держав і державних осіб. Мандрівники, які придбали квитки до 7 січня, також будуть звільнені від податку, уточнює видання.

Влада Японії очікують, що новий податок принесе в 2019 році до бюджету країни близько 50 млрд ієн додаткового доходу. Кошти передбачається направити на установку пристроїв для розпізнавання осіб в аеропортах для прискорення міграційних процедур, розширення послуг на іноземних мовах на туристичних об’єктах країни та інші цілі.

У 2018 році кількість відвідувачів Японії вперше перевищила 30 млн осіб. Японські журналісти повідомляють, що ця цифра буде зростати.