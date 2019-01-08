“Богемська рапсодія” стала переможцем “Золотого глобуса-2019”

Імена переможців щорічної кінопремії Золотий глобус, яку вручає Асоціація акредитованих в Голлівуді іноземних журналістів, стали відомі у неділю, 6 січня. Так, у Лос-Анджелесі пройшла 76 церемонія вручення нагороди.

Кінокартина “Богемська рапсодія”, яка розповідала про життя і творчість соліста групи Queen Фредді Мерк’юрі, завоював Золотий глобус у категорії “краща драма”.

Виконавець ролі Фредді Мерк’юрі актор Рамі Мальок отримав Золотий глобус ” як кращий драматичний актор.

Повний список переможців:



Кращий фільм – Богемна рапсодія / Bohemian Rhapsody

Краща комедія або мюзикл – Зелена книга / Green Book

Кращий актор в драматичному фільмі – Рами Мальок – Богемна рапсодія / Bohemian Rhapsody

Краща актриса в драматичному фільмі – Гленн Клоуз – Дружина / The Wife

Кращий актор другого плану – Махершала Алі – Зелена книга / Green Book

Краща актриса другого плану – Регіна Кінг – Якщо Біл-стріт могла б заговорити / If Beale Street Could Talk

Кращий актор в комедії або мюзиклі – Крістіан Бейл – Влада / Vice

Краща актриса в комедії або мюзиклі – Олівія Колан – Фаворитка / The Favourite

Кращий режисер Альфонсо Куарон – Рим / Roma

Найкраща оригінальна пісня -Shallow – Зірка народилася / A Star Is Born

Кращий анімаційний фільм – ” Людина-павук: Через всесвіти / Spider-Man: Into the Spider-Verse

Кращий оригінальний сценарій – Людина на Місяці / First Man

Кращий сценарій – Пітер Фэррелли, Нік Валлелонга, Брайан Хейз Кьюрі / Зелена книга / Green Book

Кращий фільм на іноземній мові – Рим / Roma

Кращий міні-серіал або телефільм – Вбивство Джанні Версаче: Американська історія злочинів / The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Кращий телесеріал, мюзикл або комедія – Метод Коминского / The Method Kominsky

Кращий драматичний телесеріал – Американці / The Americans

Кращий актор драматичного телесеріалу – Річард Мейден – Охоронець / Bodyguard

Краща актриса драматичного телесеріалу – Сандра О – Вбиваючи Єву / Killing Eve

Краща чоловіча роль у мінісеріалі або телефільмі – Бен Вішоу – Дуже англійська скандал / A Very English Scandal

Краща чоловіча роль другого плану в мінісеріалі або телефільмі – Даррен Крісс – Вбивство Джанні Версаче: Американська історія злочинів / The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Краща жіноча роль у мінісеріалі або телефільмі – Патрісія Аркетт – Втеча з в’язниці Даннемора / Escape at Dannemora

Краща жіноча роль другого плану в мінісеріалі або телефільмі – Патрісія Кларксон – Гострі предмети / Sharp Objects

Краща актриса в телесеріалі, мюзиклі або комедії – Рейчел Броснахэн – Дивна місіс Мейзел / The Marvelous Mrs. Maisel