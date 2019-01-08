У Франції затримали 345 “жовтих жилетах” під час останніх протестів

У суботу, 5 січня, під час чергових протестів “жовтих жилетах”у Франції поліція затримала 345 осіб. З них 281 взято під варту.

Підозрюваний у нападі на співробітників жандармерії під час зіткнень в центрі Парижа добровільно здався владі. Ним виявився чемпіон Франції з боксу в легкій вазі 2007 року Крістоф Детинне. Його також помістили під варту.

У Парижі та інших містах Франції 5 січня пройшла восьма серія протестів “жовтих жилетів”. У столиці учасники протесту вступили в зіткнення з поліцією і спалили кілька автомобілів. Поліцейські застосували сльозогінний газ. Під час демонстрації кілька осіб прорвалися в будівлю Міністерства у зв’язку з парламентом. Вони були швидко відігнали, але міністерство довелося евакуювати.