Екс-чиновнику Краматорської міськради дали 5 років умовно за хабар

Колишньому начальнику відділу Краматорської міської ради з питань фізкультури і спорту дали 5 років умовно за хабар за продовження оренди підприємцю.

Про це редакція 368.media дізналася вирок Краматорського міського суду Донецької області.

Чоловіка затримали в лютому 2010 року за отримання 41 тис. гривень хабара двома частинами. У правоохоронні органи звернувся підприємець із заявою, що чиновник вимагав гроші за продовження договору оренди приміщення на 115 кв. м під магазин комп’ютерної техніки.

Обвинувачений провину не визнав і повідомив, що в січні-лютому 2010 року він отримав 1 тис. гривень та 5 тис. доларів повернення боргу і відсотків за користування грошима, які він позичив підприємцю ще в січні 2007 року. Договір позики або розписку, що він давав у борг гроші, надати не зміг. За словами чиновника, розписку в лютому 2010 він повернув, коли отримав гроші. Однак із зафіксованих розмов зрозуміло, що підсудний не говорив про борг і не нагадував про необхідність його повернення.

Обвинувачений звернув увагу суду, що прокурор не представив 500 гривень та 5 тис. доларів в якості доказу в даному судовому засіданні. Надати в даний момент ці докази суду неможливо, оскільки приміщення прокуратури області в Донецьку, захоплене терористами і доступ до речовим доказам відсутня.

Суд визнав чиновника винним і засудив до 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати певні посади в органах місцевого самоврядування та органах державної влади протягом року. У той же час суд звільнив його від відбування основного покарання з іспитовим терміном 1 рік.

У 2015 суд вже виносив вирок по цій справі, засудивши екс-чиновника до п’яти років позбавлення волі. Але в листопаді 2016 року вирок скасували за нововиявленими обставинами. Адвокат повідомив суду, що приміщення на момент передачі грошей нібито не перебували у комунальній власності. Але при повторному розгляді справи статус приміщення не змінився.