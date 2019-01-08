Справа Скрипаля: спливли нові дані про долю росіян отруєних

Колишній полковник російської військової розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, які були отруєні в британському Солсбері, найімовірніше, залишаються у Великобританії.

Громадяни Росії після НП проживають на півдні Англії і перебувають під наглядом вузького кола медичних експертів.

Також один з інсайдерів зазначив, що британські служби безпеки могли забезпечити дочка Скрипаля оплачуваною роботою. За його словами, Юлія Скрипаль є носієм російської мови, що є важливим чинником при такому працевлаштуванні.

Видання також відзначило, що Скрипали зникла з поля зору своїх родичів відразу після виписки – вони перебували під програмою захисту свідків.

Історія скандалу: