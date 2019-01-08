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Справа Скрипаля: спливли нові дані про долю росіян отруєних

08.01.2019

Дело Скрипаля: всплыли новые данные о судьбе отравленных россиян

Колишній полковник російської військової розвідки Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, які були отруєні в британському Солсбері, найімовірніше, залишаються у Великобританії.

Громадяни Росії після НП проживають на півдні Англії і перебувають під наглядом вузького кола медичних експертів.

Також один з інсайдерів зазначив, що британські служби безпеки могли забезпечити дочка Скрипаля оплачуваною роботою. За його словами, Юлія Скрипаль є носієм російської мови, що є важливим чинником при такому працевлаштуванні.

 

Видання також відзначило, що Скрипали зникла з поля зору своїх родичів відразу після виписки – вони перебували під програмою захисту свідків.

Історія скандалу:

  • Скрипаль, завербований західними спецслужбами в 1990-х роках, і його дочка Юлія було знайдено в непритомному стані в сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

  • Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія — Скрипали були отруєні розробленим в СРСР нервово-паралітичним речовиною класу “Новачок”. Лондон назвав імена та показав фотографії обвинувачених — Олександра Петрова та Руслана Боширова, які, за твердженням Британії, працюють на ГРУ.

  • Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов дійсно працюють на ГРУ, а їх справжні імена — Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга відповідно. Боширов-Чепіга, за інформацією журналістів, має звання Героя Росії.

  • Отруєння Скрипаля спровокувало посилення санкцій проти Росії.

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