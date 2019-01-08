Блогер: Я голосую за Петра Порошенка, бо….

В цей день релігійної благодаті, звичайно ж тепло і радісно на душі, що примудрилися відправити конкретний цегла в город Кремля. Це завжди радує праведного українця. Але я був би більш радісний і переді мною взагалі не стояло питання за кого голосувати 31 березня, якби список наших перемог через 5 років після Майдану виглядав більш конкретно і відчутно.

Наприклад, приблизно так:

1. Видобуток газу збільшився на 25 млрд. кубів і ми з імпортера перетворилися в маленького (7-10 ярдів в рік) , але експортера газу в Європу. На ринок зайшли великі іноземні газо і нафтовидобувні компанії з США, Європи, Китаю.

2.Побудований або добудовується завод з виробництва ядерного палива і Україна перейшла повністю на замкнутий ядерний цикл. Добудовуються два енергоблоки Хмельницької АЕС.

3. Військово-морські сили отримали два нових корвета і 10 ракетних катерів, плюс підтриманих 1-2 фрегата класу «Олівер Перрі» з США.

4. Побудовані два нових НПЗ, які дозволяють переробляти арабську і кавказьку нафту зі ступенем переробки 96%.

5. Побудована рокадная дорога в дві смуги від Щастя – Сєвєродонецьк-Краматорськ-Покровськ-Волноваха – Маріуполь далі побудований наскрізний автобан Маріуполь-Херсон-Миколаїв-Одеса-Ізмаїл. Паралельно побудована нова залізна дорога, що зв’язує південь України і розриває загрозу блокади Приазов’я з боку Росії.

6. Проведена капітальна реконструкція автодоріг всіх ключових транспортних коридорів. Прийнята національна стратегія розвитку інфраструктури на 15 років.

7. Працює державна лізингова програма, що дозволила вивести виробництво Ан-148 до 7-10 штук в рік. Програма прив’язана до інфраструктурної програмі «Регіональний аеропорт», яка спрямована на розвиток авіаперевезень між обласними центрами України. Отримані перші два вантажних Ан-188 для ВПС України з двигунами Pratt& Whitney

8. Податкове навантаження на бізнес зменшена до мінімального рівня в ЄС (наприклад, Румунія, Болгарія). Потрібно конкурувати за капітал.

9. Визначено п’ять великих проектів для п’яти базових макрорегіонів (Захід, Схід, Південь, Центр, Київ) , які приоритезируют перспективи їх розвитку на 15-20 років.

10. За ґратами опинилися пара великих олігархів, пара сотень представників титульних станів (прокурори, менти, судді, обслуга). ОЗУ розгромлені. Інститут смотрящіх зник.

11. На кордоні з Росією та Білоруссю побудована повноцінна стіна з сучасними системами стеження.

12. Проведена оптимізація держуправління. Видалені всі дублюючі функції, непотрібні дозвільні системи та інститути. Реальний розмір відкату зменшився до 10%. Місцеве самоврядування отримало реальні інструменти розвитку.

13. Проведена земельна реформа. Створено Земельний банк. Держава забезпечує лізинг сільськогосподарської техніки і т. д. і т. п. в подібному дусі. Взагалі, зосереджується на реальному секторі. Як відомо, виробляють нації процвітають, а невиробничою їм заздрять.

14. Розпочато експеримент у системі освіти, де максимально спрощуються умови для створення приватних шкіл та університетів. Скасовуються дурні стандарти з часів царя Гороха. Ресурсів у держави все одно мало. так що нехай не заважає знайти оптимальну форму сучасного навчання.

15. Створена Державна академія державного управління, яка поставила на потік виробництво кадрів для регіональних і місцевих адміністрацій.

От якщо б половина цього була зроблена, то, взагалі, не стояло б питання голосувати за Порошенка чи ні… А так, звиняйте.

P. S.: Як буде розвиватися виборча кампанія 2019 і що відбуватиметься з Україною дивіться у бесідах з Віталієм Куликом, Андрієм Золотарьовим, Олегом Устенко та Сергієм Дацюком.