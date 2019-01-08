Джо Байден скоро визначитися з участю у виборах президента США

Американський віце-президент Джо Байден до кінця зими має намір оголосити, чи буде він балотуватися на наступні вибори президента США.

Про це повідомляє CNN посилаючись на найближче оточення політика. Передбачається, що Байден оголосить про своє рішення до закінчення лютого, або не пізніше початку весни.

Разом з тим, джерела з оточення політика відзначають, що він розглядає ймовірність участі у виборах, які заплановані на 2020 рік. Цілком ймовірно, йдеться в коментарі CNN, що Байден вже визначився, але не повідомив свого рішення навіть найближчим союзникам.

За президентства Обами Джо Байден був відповідальним, серед іншого, за відносини з Україною. Він завоював імідж її прихильника, а також жорсткого критика в тому, що стосується недостатньої боротьби з корупцією. У 2015 Байден прийняв рішення не брати участь у президентських перегонах від Демократичної партії, що відкрило шлях до кандидатству Хілларі Клінтон.