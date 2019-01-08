Новорічний “бонус”: українцям підвищать тарифи на газ

Суд повернув у дію стару постанову Кабміну. Українців чекає ще одне «покращення» у 2019 році.

Споживачі, які не мають газових лічильників, будуть платити за газ за збільшеними тарифами. Таким було рішення суду, куди звернулися облгази і оскаржили нову постанову Кабміну, повернувши в дію старе.

Тепер людям будуть нараховувати нормативи майже 10 кубів, 18 і 23 куб. м газу на одну людину, залежно від наявності централізованого гарячого водопостачання або газової колонки. Старі норми споживання прийняли ще в 1996-го. Тоді газ у побуті був значно популярнішим, ніж зараз. Сьогодні майже нереально спалити на одній плиті 10 «кубів» газу в місяць. «Ми повернулися на 20 років тому.

Норма зросла втричі. На той час зовсім інша була і структура споживання, і наявність приладів у домогосподарствах. Наприклад, тоді не були поширені такі прилади, як електробойлеры, електрочайники, мікрохвильові печі», — говорить Олексій Хабатюк, заступник начальника департаменту енергоефективності Нафтогазу.

Щоб змінити ситуацію, потрібно провести повноцінний аудит облгазів. Фахівці мають визначити реальний обсяг споживання блакитного паіва населенням з використаннім газової плити.