Через снігопади в Альпах загинули семеро туристів

В Альпах з-за сильних снігопадів за минулі вихідні загинуло 7 туристів.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Відзначається, що лижники зіткнулися з високим ризиком лавин у Австрії, Німеччині та Італії. Так, двоє німецьких лижників загинули від двох різних лавин у горах Австрії. Тіло третього лижника було знайдено в горах недалеко від Зальцбурга. Крім того, у німецькій Баварії лавина вбила жінку.

Там же турист загинув від падіння дерева. Також два альпіністи загинули в італійських Альпах. Гірничорятувальна команда виявила їх тіла на висоті 2800 м, на горі Кристаллиера в Альпах на північ від Турина.

Загиблих може бути більше, так як кілька людей зникли в горах без вести. Підкреслюється, що в австрійському Тіролі і більшої частини Баварських Альп оголошено другий рівень лавинної небезпеки.