Порошенко за рік наростив доходи в 82 рази

Президент України Петро Порошенко вніс в свою декларацію за минулий рік 550 млн гривень дивідендів від швейцарської компанії Rothschild Trust, яка здійснює управління часткою президента в корпорації Roshen. Такі дані оприлюднені в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у повідомленні про істотні зміни і датовані 1 січня 2019 року, повідомляє агентство «Українські новини».

Зокрема, президент отримав дивідендів на суму 548, 678 млн грн від компанії Rothschild Trust Schweiz AG. Також глава держави вказав у змінах до майновому стану в електронній декларації отримання дивідендів від публічного акціонерного товариства «ЗНКІФ» «Прайм Ессетс Кепітал» 26, 217 млн грн.

«Відповідно, сумарно задекларований з початку 2018 року дохід Порошенко склав понад 1,3 млрд гривень. Ця сума майже у 82 рази перевищує задекларований президентом дохід за 2017 рік, який склав 16,3 млн гривень. Мова йде саме про порівняння задекларованих главою держави доходів, а не його прибутку», – зазначає ЗМІ.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Порошенко задекларував 10 млн грн дивідендів від «Прайм Ессетс Кепітал», отримані протягом останніх 10 днів.

Також глава держави задекларував 60 мільйонів гривень дивідендів від ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал».

Також стало відомо, що з січня Порошенко зафіксував дохід в 11 мільйонів гривень відсотків від вкладу в «Міжнародному інвестиційному банку».