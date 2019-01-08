З Фірташа хочуть затребувати у бюджет 39 мільйонів за ЗМТК

Державний бюджет може отримати понад 39 млн грн за втручання органів прокуратури. Як уточнює видання «Резонанс», мова йде про підприємства-правонаступника ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (раніше ТОВ «ЗТМК»), підконтрольне раніше олігарху Дмитру Фірташу.

Як нагадали в прокуратурі Запорізької області, Державне агентств резерву України у 1998 році передало ЗТМК на умовах товарного кредиту товарно-матеріальні цінності. За умовами договору, за їх використання підприємство повинно було сплатити певну суму грошей. Незважаючи на невиконання умов договору, держагентство резерву ще 2014 році звернулося обласний господарський з позовом про стягнення з ДП заборгованості в сумі понад 39 млн грн – тоді агентству в задоволенні позову відразу відмовили, але пізніше в цьому ж році все-таки його задовольнили.

«У той же час після прийняття у судовій справі остаточних рішень Державне підприємство — боржника як юридична особа припинено. Із-за тривалої бездіяльності як Державного агентства резерву України, так і державного виконавця питання про покладення обов’язків стосовно сплати зазначеної значної суми на правонаступника припиненого боржника вирішувалося», – зазначили в прокуратурі.

Пізніше відомстві звернулося до суду з заявою про заміну боржника його правонаступником – і суд задовольнив цю заяву.

«Зараз підприємство (ЗТМК) є чинним і має велику кількість об’єктів нерухомості та транспортних засобів. Отже, в разі необхідності, прокуратура вимагатиме стягнення заборгованості до державного бюджету шляхом їх реалізації», — зазначив співрозмовник видання.

Нещодавно повідомляв, що Центральний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні апеляційних скарг відповідачів на рішення Господарського суду Запорізької області, яким у липні цього року був задоволений позов про розірвання договору про заснування ЗТМК і про повернення майна підприємства в держвласність.

Нагадаємо, справу «Запорізького титано-магнієвого комбінату» тягнеться у судах вже 1,5 року і є прекрасним прикладом того, як в Україні ховають кримінальні справи навіть із залізобетонною доказовою базою.