У США помер актор з «Кримінального чтива»

Помер актор Роберт Рут.

Зірка фільму Квентіна Тарантіно Кримінальне чтиво Роберт Рут помер у Каліфорнії від ускладнень після пневмонії.

Американський актор Роберт Рут помер на 83 році життя.

За словами сина актора, Рут помер 29 грудня в Каліфорнії від ускладнень після пневмонії.

Роберт Рут знявся у фільмах режисера Квентіна Тарантіно Скажені пси (1992) і Кримінальне чтиво (1994), а також у комедійному серіалі Усі люблять Раймонда (1996-2005). Також він зіграв у серіалах Місія нездійсненна і Злови мене якщо зможеш.