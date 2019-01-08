Операція «Повернення»: Навіщо Компартія висуває Петра Симоненка на вибори

Лідер Комуністичної партії України (КПУ), перший секретар її Центрального комітету Петро Симоненко оголосив про плани балотуватися на пост президента.

3 січня політична сила провела в Києві необхідний за законом з’їзд для його висування. Як повідомляє сайт КПУ, кандидатуру Симоненка підтримали всі 25 обласних парторганізацій.

Це подія для деяких стало сюрпризом, адже вони думали, що в силу закону про декомунізацію заборонена Компартія (але вона не ліквідована Міністерством юстиції).

Стане чи президентська кампанія шансом для комуністів повернутися у велику політику, розбиралася “Країна”.

Курс на федералізацію

Головний комуніст Симоненко дочекався виборів президента, щоб нагадати про себе і своїй політичній силі. Одним із сигналів, що він хоче повернутися, стала реєстрація першого секретаря ЦК під своїм ім’ям Фейсбук. Сторінку веде активно, часто роблячи публікації аж до відеозвернень.

Одне було присвячено його передвиборній програмі як кандидата від Компартії, затверджену з’їздом. Ключові тези в устах Симоненко звучать як лозунги: “Світ — Донбасу”, “Війна — корупції”, “Україну — народу”. “Тут як раз і полягає суть того, що треба найближчим часом зробити, щоб зберегти Україну і її територіальну цілісність і зробити її по-справжньому незалежною”, — заявив Симоненко.

При цьому вирішенням питання Донбасу він бачить “однозначно” зміни до Конституції, що запускають федералізацію. І поширити їх дію він хоче на всю Україну: “Ми будемо пропонувати, щоб і інші регіони максимально використовували елементи самостійності для розвитку в залежності від того, хто де скільки заробить”.

Головною ж проблемою своєї кампанії він бачить складність з донесенням програми до виборця, мовляв, комуністів “не пускають в інформаційний простір” — на відміну від “проамериканських” кандидатів.

Втім, широкий громадський резонанс плани Симоненко вже викликали. Деякі коментатори в соцмережах здивувалися заявці лідера КПУ, вважаючи, що діяльність партії за законом про декомунізацію заборонена. Насправді вона, як і раніше числиться в державному реєстрі партій Міністерства юстиції.

І ось тепер питання, чи вдасться Симоненко зареєструватися в якості кандидата від Компартії. Член президії ЦК КПУ Георгій Крючков в бесіді з “Країною” висловив побоювання, що Центрвиборчком може відмовити з-за партійної “прописки”. “Якщо не будуть пускати…, то Петро Миколайович піде самовисуванцем, але як член нашої партії. Якщо і тут знайдуться зачіпки, то будемо шукати інші варіанти”, — повідомив Гачків виданню.