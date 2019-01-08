Сосіс Олександр: фінансовий «схемщик» Ахметова. ЧАСТИНА 2

ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК: Олександр Сосіс: фінансовий «схемщик» Ахметова. ЧАСТИНА 1

З того моменту, як «Систем Кепітал Менеджмент» став основним власником «АСКА», Ахметов володів нею через мінливі схеми: то через ЗАТ «Донгорбанк», то через офшорну «прокладку» SCM Finance Ltd та інші фірми. Щоправда, особливої прибутку Ахметову «АСКА» начебто не приносила, принаймні, у страхуванні фізичних осіб. В 2009 році навіть з’явилася інформація, що Ахметов збирається продати «АСКА» — але цього не сталося, можливо, його знову умовив Сосіс, для якого страхова компанія була золотим дном. Сосіс створив на свої дивіденди інвестиційний і благодійний фонди, і навіть пожертвував круглу суму на пам’ятник страховому агенту — яким виявився… Юрій Дєточкін. Пам’ятник з натяком, враховуючи, ніж Дєточкін займався в позаурочний час.

Але зате «АСКА» брала участь в дивних схемах страхування підприємств Ахметова, які викликали чимале здивування і навіть підозра економістів. Так, наприклад, після вибуху доменної печі на «Азовсталі» це підприємство Ахметова отримало через «АСКА» 56 мільйонів доларів страхових виплат. Причому, сама «АСКА» заплатила зі своїх фондів лише 400 тисяч, інші гроші внесли європейські компанії-перестрахувальники «Swiss Re», «Allianz AG», «Hannover Re» і російська «Ингосстарх». Тоді було помічено, що дана виплата нагадує якусь хитромудру схему введення в Україну великих грошових коштів під видом страховки. Але невже аварія на заводі була не випадковістю? І не були частиною таких схем занадто часті аварії на шахтах Донбасу, які теж страхувала «АСКА»?

Банк бандитів і євреїв-біженців

В лютому 2015 року АМКУ дозволив ТОВ «Атлант Інвест Плюс», засновником якої тоді був Олександр Сосіс, придбати понад 50% акцій банку «Альянс». До кінця того року стало відомо, що Сосіс володіє 7,27% акцій банку, а в березні 2016-го вже 45,71%. До літа 2017-го Сосіс володів вже 86,57% акцій, а банк став основою створеної тоді групи «Альянс», куди також увійшли фонд Сосіса «Українські збалансовані інвестиції» і компанія «Фінком-Інвест». Засновником останньої був Роман Бублик (він же творець українського сайту «ФинШоп»), а власниками з десяток людей з різних регіонів України. «Фінком-Інвест» працювала разом з «АСКА» ще в 2010 році, намагаючись запустити продаж страховок через інтернет.

В тому, що страховик Сосіс вирішив стати банкіром, не було б нічого поганого, якби не похмурий імідж банку «Альянс». Цей банк відкрився в Донецьку ще в 1992 році, і він залишався досить скромним навіть за українськими мірками банком (розміри активів не перевищували 10-15 мільйонів доларів), який, тим не менш, благополучно пережив три кризи (1998, 2008 і 2014 р. р.). А все тому, що його називали «бандитським банком», через який здійснювалися різноманітні фінансові схеми. Про «Альянсі» писали, що він перебував під контролем Юрія Іванющенка (Юри Єнакіївського), а власниками банку завжди була група акціонерів, кожен їх яких володів близько 10%. Після другого Майдану банк змінив власників: ними стали донецьке ТОВ «Крамп» (ЄДРПОУ 36442702) і київське ТОВ «Укрбизнесстандарт» (ЄДРПОУ 35886746), обидва відомі фірми Іванющенко. Зокрема, фірма «Крамп» (названа в честь боса мафії з комедії «Укол парасолькою»), за даними SKELET-info, була частиною схеми, за допомогою якої Іванющенко ухилявся від податків, продаючи селітру держпідприємства «Екоантилид», а також використовувалася для фіктивного банкрутства ТОВ «Чарнокіт». Останнє стало фігурантом кримінальної справи про незаконне відшкодування ПДВ в особливо великих розмірах, після чого його і збанкрутували.

Більш того, в грудні 2014 року СБУ запідозрило, що в банку «Альянс» працює великий конвертаційний центр з оборотом до 600 мільйонів гривень. Працівники «Альфа» провели в банку ретельний обшук, в тому числі «пошаривши» в банківських скриньках. Як потім заявив глава СБУ Валентин Наливайченко, серед вилученого «улову» перебували друку установ і підприємств ЛДНР і контакти, за якими могло здійснюватися «фінансування тероризму». Також в «Альянсі» вдалося знайти майно і документи іншого банку — «Гефест», який теж знаходився під контролем Іванющенко і його компаньйона Сергія Дядечка.

Ось тільки скористатися результатами обшуку СБУ не вдалося. Буквально відразу після нього був піднятий скандал: Єврейська громада Донбасу, вустами рабина Пінхуса Вышедски (колишнього лідера донецької громади «Хабад») заявила, що під час обшуку «альфівці» вкрали з комірки банку гроші і цінності, що належали певним «євреям-біженцям». На співробітників СБУ завели кримінальну справу, їх тягали по судам. А поки тривав скандал, банк «Альянс» перепродали новим власникам – і в підсумку ним став Олександр Сосіс.

Чому переїхали в Київ донецькі євреї-біженці вирішили зберігати свої гроші та цінності саме в «Альянсі», а не в «Приваті» або «Ощадбанку»? Це питання залишилося без відповіді, як і те, пов’язували чи донецьку громаду «Хабад» з банком Іванющенко чисто клієнтські відносини, або ж українці ще дуже багато чого не знають? Дійсно, якщо до «Хабад» відноситься не тільки «ультра-патріот» Коломойський, але і «оппоблоковец» Вадим Рабинович, то чому б донецьким «хабадовцам» не мати справи з Іванющенком і Ахметовим?

Але тепер цікаво інше: в чому був сенс продажу «Альянсу» Сосісу, яку мету переслідували продавці і покупці? На цей рахунок у SKELET-info є цілих три версії, кожна з яких тією чи іншою мірою підкріплена обрывчатой інформацією з різних джерел. По-перше, що найбільш ймовірне, Іванющенко вирішив віддати контроль над «Альянсом» Ахметову, оскільки той непогано прилаштувався за нової влади, впевнено розширюючи свій бізнес по всій Україні — на відміну від Юри Єнакіївського, вимушеного ховатися за кордоном. Однак, згідно з другою версією, не виключено, що Іванющенко і раніше зберіг контроль над «Альянсом», а Сосіс став його довіреною, але формальним власником – зрозуміло, за згодою Ахметова. Нарешті, третя версія натякає на єврейське походження самого Сосіса і на те, що Єврейська громада Донецька має на банк «Альянс» куди великі види, ніж просте зберігання своїх заощаджень в його осередках. І можливо, що вона спеціально рятувала банк, піднявши скандал.

Що ж, у будь-якому випадку потрібно визнати, що правоохоронні органи занадто рано і поспішно відступили від банку «Альянс», втративши можливість накрити не тільки конвертаційний центр та схеми фінансування ЛДНР. Так само як об’єктом пильної розслідування може стати і його новий власник Олександр Сосіс, котрий напевно міг би розповісти чимало цікавого про тіньовому бізнесі «донецьких».

Сергій Варіс, для

Сосіс Олександр: фінансовий «схемщик» Ахметова. ЧАСТИНА 2 оновлено: Січень 8, 2019 автором: creator