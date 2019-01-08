Депутат Київради Харчук не задекларував квартири майже на три мільйони

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) виявило ознаки кримінального злочину в декларації депутата Київської міськради Сергія Харчука. Як повідомили в прес-службі НАПК, за підсумками перевірки декларації за 2016 рік встановлено, що депутат не вказав у звітності дані про двох своїх квартирах.

«Одна з них в Полтаві площею 48 кв. м, інша — у місті Карлові Вари (Чехія) площею 87 кв. м. Також декларант не вказав і невірно зазначив свої доходи, відомості про яких містяться в Держреєстрі фізичних осіб — платників податків», — повідомили в НАПК.

Загальна сума недостовірних відомостей складає 2,6 млн грн. «НАПК затвердив обґрунтований висновок за декларування недостовірних відомостей депутатом Київської міськради. Про це повідомлено органи прокуратури, Нацполиция і НАБУ», — йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб передбачена ст. 366-1 КК України та карається штрафом в розмірі 2,5-3 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Раніше SKELET-info повідомляв, що НАПК за підсумками перевірки декларацій повідомило Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) про декларування недостовірної інформації позафракційним нардепом Сергієм Мельничуком.

Крім того, заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко отримав і одразу приватизував службову квартиру вартістю більше шести мільйонів гривень.