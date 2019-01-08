У Німеччині напали на депутата бундестагу

Він госпіталізований в лікарню з важкими травмами.

Депутат бундестагу і голова бременського земельної відділення правопопулістської партії Альтернатива для Німеччини (АдГ) Франк Магниц піддався нападу з боку невідомих. Про це напередодні повідомили в місцевій поліції.

За даними правоохоронців, інцидент стався після обіду 7 січня біля будівлі театру Theater am Goetheplatz, неподалік від історичного центру Бремена. Як уточнили в АдГ, особи всіх трьох нападників були приховані під масками.

У правоохоронних органах не виключають, що атакували переслідували політичні мотиви. Розслідування взяли на себе представники поліцейської служби охорони держави та прокуратури Бремена.

Франк Магниц з важкими травмами доставлений в лікарню. Поліція шукає свідків події.