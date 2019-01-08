Будинок Скрипаля в Солсбері будуть розбирати по частинах

Місцева влада направила сусідам листи з попередженням про демонтаж будинку.

За даними агентства, місцева влада направила сусідам листи з попередженням про демонтаж будинку. Роботи по знесенню будинку можуть тривати близько чотирьох місяців. Зазначається, що перший місяць робіт піде на герметизацію будинку.

В місцевому департаменті охорони здоров’я повідомили, що всі демонтовані елементи будуть загорнуті і закриті. Також у відомстві підкреслили, що всі роботи будуть виконані з високим рівнем безпеки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що влада Британії встановили всі деталі у справі про замах на Скрипаля. Агентська мережа ГРУ, яка стояла за атакою в Солсбері, розкрита і ліквідована і в найближчі роки загроза з боку цієї спецслужби минула. Зокрема, встановлено деталі змови, в тому числі і ланцюжок людей, яка стояла на чолі цього замаху. При цьому джерела запевняють, що ланцюжок веде до вищого керівництва Росії.