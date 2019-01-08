Зарплата Труби за два місяці склала чверть мільйона

У листопаді-грудні минулого року директор Державного бюро розслідувань Роман Труба отримав по 132 тисячі гривень. Як йдеться у відповіді відомства на запит інформаційного агентства «УНН», більше половини з вищевказаної суми становить матеріальна допомога від держави.

Так, зарплата Труби в листопаді склала 66,66 тисяч гривень, ще 66,075 тисяч гривень він отримав в якості грошової допомоги. За грудень директору ДБР нарахували 66,152 тисяч гривень зарплати і 66,11 тисяч гривень матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Раніше SKELET-info повідомляв, що члени Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань висловили невдоволення діяльністю Труби.

За даними ЗМІ, призначення Романа Труби на посаду голови Держбюро розслідувань лобіювали глава РНБО Олександр Турчинов та нардеп Сергій Пашинський.

Також стало відомо, що Труба не проходив люстраційні перевірку.