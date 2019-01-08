Стало відомо про плани Туреччини на бази США в Сирії

Анкара виступає категорично проти передачі американських військових баз сирійським курдам.

Відзначається, що Туреччина виступає категорично проти передачі 22 баз США в Сирії курдських формувань після виведення американських військ.

Болтон провів в Анкарі переговори з радником і прес-секретарем президента Туреччини Ібрагімом Калыном. Про зміст їхньої бесіди не повідомляється. Оголошена раніше прес-конференція з їх участю була скасована.

Держсекретар Майк Помпео заявив напередодні, що зобов’язання з безпеки курдського повстання взяв на себе президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у бесіді з американським лідером Дональдом Трампом.

“Турки продовжать кампанію проти ІГ після нашого відходу з Сирії, і гарантують, що ті хлопці, які воювали на нашій стороні, які допомагали нам у боротьбі з ІГ, будуть захищені”, – сказав Помпео.