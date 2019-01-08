Напав на дітей в Пекіні чоловік бив їх молотком

Технічний працівник школи, яким не продовжили контракт, взяв молоток і накинувся на дітей.

Згідно попереднього розслідування, 49-річний уродженець китайської північно-східної провінції Хейлунцзян на прізвище Цзя скоїв напад на учнів у вівторок близько 11.17 за місцевим часом (5.17 по Києву) в початковій школі Сюаньу. Постраждали 20 дітей, школярів госпіталізували.

Чоловік виконував в школі технічні роботи за тимчасовим контрактом, який закінчується в кінці січня, керівництво навчального закладу вирішило не продовжувати з ним договір і попросило компанію, яка направила чоловіка до них на роботу, підшукати іншого кандидата.

Чоловік був вкрай незадоволений рішенням адміністрації школи і вирішив виплеснути свою злість на дітях, він взяв свій робочий молоток і під час зміни напав на учнів.

Всі постраждалі діти були госпіталізовані, троє у важкому стані, але їхньому життю нічого не загрожує. Злочинець був затриманий на місці. Один з лікарів лікарні, куди були доставлені постраждалі учні, написав в соцмережі, що медперсонал зробив усе можливе для порятунку дітей, навіть були перенесені декілька інших операцій.