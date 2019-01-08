Путін пішов на екстрений крок за автокефалію Української церкви: президент РФ здивував несподіваним вчинком

Україна здобула важливу геополітичну перемогу над Росією, наслідки якої вже завдали важкого удару по РФ і Путіну.

Депутат Верховної Ради Володимир Ар’єв на своїй сторінці в соціальній мережі розповів, що президент Росії Володимир Путін був настільки злий на московського патріарха Кирила, що сьогодні відправився святкувати Різдво в Санкт-Петербург і не став відвідувати Храм Христа Спасителя в Москві, де літургію проводив Кирил.

Ар’єв пише, його джерела підтверджують, що незабаром Московського патріарха можуть чекати вкрай серйозні наслідки втрати контролю над Українською православною церквою.

Більш того, Ар’єв зазначив, що Томос став справжньою зброєю – коли делегація України летіла на лайнері над Чорним морем до Стамбула, російські ППО в Криму були приведені в повну боєготовність.