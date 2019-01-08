У Чорному морі виявлені тіла двох моряків

Найближчим часом буде проведена процедура впізнання, повідомив посол України в Туреччині.

Турецькі рятувальники витягли з води тіла двох людей, які загинули в результаті аварії судна. Про це у вівторок, 8 січня, повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга в соцмережі Twitter.

За його словами, турецькі рятувальники в складних погодних умовах знайшли тіла ще двох загиблих. У найближчі години буде проведена процедура впізнання.

“Консул працює на місці в Самсуні”, – заявив Сибіга.

Раніше повідомлялося, що берегова охорона підняла тіло одне з українських моряків, загиблих під час аварії судна біля берегів Туреччини.