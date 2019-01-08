Юрій Тимошенко. «Консерва» Кремля

Народний депутат Юрій Володимирович Тимошенко – «проста людина з народу» активний «майданівець», «воїн» проти російської агресії. Він готовий «викликати вогонь на себе і самостійно боротися з системою». Понад 27 років Юрій Тимошенко «виношував у своїх мріях» програму розвитку України. І саме йому Всесвіт посилає знамення, яке пророкує перемогу на президентських перегонах. Знаковим для амбітного нардепа став серіал «Слуга народу». Під час перегляду серіалу Юрію Тимошенко прийшло осяяння, якими він поділився у Фейсбуці (2016 р.): «І вісь у цій, здавалось би, безвихідній ситуації, дорогі співвітчизники, я усвідомив, що, образно кажучи, «кинути під танк» не маю права нікого, крім себе, бо дива одному проти цілої системи – це надто великий ризик втратити все і одразу, включно з життям…».

«Маю також план, як зупинити війну, і, на жаль, так бачу, що це здатен зробити тільки я, – запевнив народний обранець.

Хто ж він насправді, цей «месія з Коломиї»?

Прізвище та ініціали Тимошенко Юрія Володимировича повторюють прізвище та ініціали Тимошенко Юлії Володимирівни, але він позиціонується як герой-захисник-волонтер. Тобто, в його користь зіграло і «клонування» (балотування політиків з однаковими або схожими прізвищами та ініціалами), і «розкрутка» власної «героїчною» біографією.

Але в розтиражованому біографії коломийського нардепа багато «білих» плям. Немає жодної згадки про батьків Юрія Тимошенко і їх переїзді зі Ставропольського краю на Івано-Франківщину. Немає інформації про його брата Тимошенко Валерія Володимировича (07.09.1959 р.), коломийського підприємця і помічника нардепа. Відсутня інформація про строковій військовій службі Юрія Тимошенко (приблизно з 1979 по 1981 рр.) і чим він займався протягом 13 років (з 1993 по 2006 рр..). Також невідомо на які кошти він жив, працюючи 7 років на громадських засадах.

У 2005-2010 роках Юрій Тимошенко по кілька разів на рік перетинав кордон. Разом з тим, в інтерв’ю в студії телеканалу «Рада» (22.06.2015 р.) нардеп стверджував, що виїжджав за межі України двічі – «на заробітки», де «подовгу працював».

За деякими даними, джерелом його прибутку є захоплення антикваріатом, культурними та історичними цінностями, які він скуповував у «чорних археологів», українських колекціонерів і торговців антикваріату в Івано-Франківську, Львові, Києві та продавав за кордоном, користуючись своїми зв’язками серед української діаспори і закордонних колекціонерів. У період 2004-2005 рр. Юрій Тимошенко можливо придбав колекцію документів – частина архіву Української повстанської армії, які, будучи першоджерелом, розкривають історичну правду про діяльність УПА і можуть мати політичне значення для спростування поширених стереотипів про «бандерівців». Подальша доля цих документів невідома. У своїх інтерв’ю, виступах у Верховній Раді коломийський нардеп іноді туманно згадує про якийсь «колекції»(виступ 20.05.2015 р.) у своєму володінні, яка, однак, не зазначена в його декларації.

Немає жодних згадок про участь Юрія Тимошенко в першому Майдані в 2004 році, ні про його участь у протидії «режиму Януковича».

«Засвітився» Тимошенко Ю. В. під час Революції Гідності у лавах «14-ї сотні самооборони». На фотографіях з Майдану він в блакитному «десантному» берете, хоча навколишні, як правило, одягнені в металеві каски. Ймовірно, головний убір активного «майдановца» був «пізнавальним» знаком для певних учасників тих подій.

5 травня 2014 року Юрій Тимошенко став гвардійцем Першого батальйону оперативного призначення імені генерала Кульчинського Національної гвардії МВС України, сформованого з членів самооборони Майдану. В інтерв’ю в студії телеканалу «Рада» (05.12.2018 р.) він заявив, що вже 6 травня відбув до району проведення АТО для участі в бойових діях. Але ніде не конкретизована, чим він займався: чергував на блок-постах (якій лінії), брав участь в наступальних діях – звільнення таких населених пунктів тощо. Інформація про участь у бойових діях Тимошенко Ю. В. обмежується згадкою самого Тимошенко Ю. В. про участь у визволенні Слов’янська в липні 2014 року (коментар «Гордону», 02.05.2015 р. про необхідність настання) і двома фото на сторінці у Фейсбуці, одне з яких – фото плаката до дня визволення Слов’янська (05.07.2014 р.). Для «свого хлопця» (імідж Тимошенко), який дійсно перебував на війні, дивним виглядає відсутність живих, не постановочних фотографій.

«Свій хлопець» переважно одягається у військову форму різних зразків – десантну або Національної гвардії (різні типи камуфляжів, різні тільники), хоча підтвердження його перебування в повітряно-десантних військах немає.

Під час виступу у Верховній Раді (квітень 2015 р.) Юрій Тимошенко запропонував відправити на фронт сина Президента України Петра Порошенка і доньки народного депутата Юлії Тимошенко. Але, коломыйський нардеп скромно промовчав про можливості «відправлення на фронт» свого сина, який з 2005 року постійно проживає у Великобританії.

Спираючись на свій багатий військовий досвід» («все життя фактично був при армії», «служив у повітряно-десантних військах (коментар «Гордону» з приводу ситуації навколо Маріуполя, травень 2015 р.)), Тимошенко Ю. В. критикував владу за оборонну стратегію ведення дій, заявляючи про необхідність настання і «гарантував», що в разі настання ЗСУ тривалість війни тривала б два тижні. Посилаючись на анонімних побратимів, він заявляв про відчуття, що влада «зливає» активних українців (добровольців-майданівців), щоб залишилися одні «козопасы».

Юрій Тимошенко проводить кампанії за підтримки «побратимів»-добровольцов, яких нібито безпідставно переслідує влада, – «торнадовцев», «айдаровцев». На своїй сторінці у Фейсбуці Тимошенко заявляє, що завдяки йому «вийшли на волю» 43 учасника АТО і засуджені, які відбували покарання у виправних закладах. При цьому він чинить тиск на суди під час судових засідань, створюючи скандальні інформаційні приводи у справах «добробатовцев» (в тому числі щодо колишнього командира батальйону «Торнадо» Онищенка Р. В.) «Супроводжував» справа Вікторії Заверухи (Заверуха Вікторія Игорьевна, боєць «Айдара», звинувачена у вбивстві міліціонера). Під час судового засідання (26.11.2016 р.) Тимошенко Ю. В. прикував себе наручниками до підсудної і заявив, що не вийде, поки її не звільнять. Тоді на ньому була військова форма з багатьма нагородами, хоча офіційно Юрій Тимошенко нагороджений лише ювілейною медаллю «25 років незалежності України».

Після візитів у виправні заклади різних регіонів України, які Тимошенко проводив начебто з метою перевірки умов утримання злочинців, починали з’являтися репортажі та статті, де керівництво і персонал звинувачувалися в злочинних діях щодо засуджених, до порушення їх прав і свобод, без наведення фактичних доказів.

Юрій Тимошенко – популіст, демагог, провокатор, любитель пограти на публіку. Він постійно спекулює чином «свого» хлопця – незаможної людини з народу, фронтовика-атошника, якому довіряють «побратими». У спілкуванні він використовує спрощену і підкреслено емоційне стилістику висловлювань, вигадує факти своєї біографії, які позитивно сприймаються пересічним виборцем (наприклад, перебування у складі десантних військ, або членство в Українській Гельсінській спілці, або змушені виїзди за кордон на заробітки» тощо). Його улюблена справа – базікати, провокуючи безлад і розбрат. Тому треба уважно дивитися, знаходити людей, схожих на Тимошенко Юрія Володимировича, і ні в якому разі не підтримувати їх, якщо ми не хочемо, щоб Україна повернулася в лоно Російської Федерації. «Агенти Кремля» ‒ це не риторичний вислів, а реальна мережа впливу, яка діє як у владі, так і в опозиції. Давно пора вислати з України всіх прихильників «русского мира», щоб вони не розхитували ситуацію в країні, намагаючись захопити нас у полон облудній ідеєю «миру будь-якою ціною».

Враховуючи біографію Тимошенко Ю. В., нову стилістику і методи гібридної війни РФ, а також інциденти з проукраїнськими демагогами, слід хоча б дотримуватися інформаційної гігієни і тричі подумати навпроти якого прізвища ставити галочку в день виборів. Адже лише після оголошення остаточних результатів голосування, вовки в овечих шкурах можуть показати своє справжнє обличчя Іуди.

Ольга Обашидзе, для

Юрій Тимошенко. «Консерва» Кремля оновлено: Січень 8, 2019 автором: creator