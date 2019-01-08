Вимога до Токіо: Хочете Курили? Віддайте ваш Хоккайдо!

Відчувши слабкість Кремля в курильському питанні, його готовність обговорювати умови мирного договору, Японія вчепилася в Росію мертвою хваткою. Тепер в якості «пряника» Токіо пропонує Москві відмовитися від взаємних вимог компенсацій, пов’язаних з південними Курильськими островами. Відповідний документ може бути підписаний одночасно з мирним договором, пише газета Yomiuri.

На попередньому етапі Японія і зовсім намагалася «підкупити» російських громадян, які проживають на Курилах, обіцянками не переселяти їх з займаних зараз земель і навіть виплатити якісь суми.

За словами прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе, зараз настав «вирішальний момент» в переговорах про статус островів. Днями на могилі свого батька в місті Нагато політик присягнувся зробити все можливе для того, щоб Південні Курили стали японськими.

Якщо цього не станеться, японському прем’єру, щоб зберегти обличчя, очевидно, доведеться зробити харакірі. А значить, він піде на будь-які виверти, хитрощі, щоб домогтися свого. На жаль, його візаві — президент РФ, при обговоренні курильського питання рішучості не демонструє.

Так, в ході грудневої прес-конференції Володимир Путін заявив, що Росія не вважає поточну ситуацію нормальною і щиро прагне до укладення мирного договору з Японією заради «врегулювання відносин». Подібне миролюбність викликає нерозуміння у більшості росіян.

Правда, президент РФ нагадав про розміщення американської військової інфраструктури на японській Окінаві. Дійсно, обіцянка СРСР передати острова, зафіксоване в декларації 1956 року, безпосередньо погоджувалося з відмовою від Токіо американських баз.

Цього, однак, не передбачається. Вашингтон поквапився повідомити Токіо про те, що не може гарантувати розміщення своїх баз на Курилах у разі передачі їх Японії. Саме так і треба розмовляти з переможеними державами. Дивно, що цього не розуміють у Кремлі.

Враховуючи моральну неготовність наших дипломатів займати жорстку позицію, владі РФ можна порадити використовувати який-небудь хитрий хід. Наприклад, висунути Токіо симетричні територіальні претензії з тим, щоб посилити свою переговорну позицію.

Такий претензією могло б стати вимоги повернути Росії острів Хоккайдо. На перший погляд, ця ідея виглядає надто екстравагантним, проте у неї є цілком відповідне історичне обгрунтування. Нітрохи не менш переконливо, ніж домагання на Курили програла війну Японії.

Нагадаємо, російські козаки вперше з’явилися на острові Хоккайдо ще в 17 столітті, коли ніяких етнічних японців там не було і в помині. Тоді на острові проживали айни (зараз вони живуть на нашому Сахаліні), які воювали з японцями не тільки на Хоккайдо, але і на півночі острова Хонсю.

За підсумками експедиції Шабаліна і Антипина айни були записані російськими підданими й обкладені податками. Коли японці прибутку на Хоккайдо, їх зустріли православні айни, та ще й з російськими іменами і прізвищами.

До речі, Хоккайдо був включений в «Просторове землеописание Російської держави», складений при Катерині II. І чому зараз Росія повинна відмовлятися від її відкритих першопрохідцями територій? Та ще й віддавати Японії Курили. Отак у нас і Сахалін одного разу заберуть.

— Потрясати давніми манускриптами — це нормальна дипломатична практика, — говорить історик Олексій Волинець. — Можна також пригадати японцям вчинений ними геноцид айнів.

На претензії Токіо з приводу Курил в Росії могли б почати використовувати гасло «Хоккайдо — російський острів!». Це може бути ініціативою неофіційних структур, не МЗС, а яких-небудь «народних дипломатів, неформальних політичних структур.

До речі, подібний підхід використовують наші стратегічні союзники — китайці, у випадку суперечки навколо островів Сенкаку. Адже найкраща оборона — це напад.

А ось директор Інституту свободи Федір Бірюков вважає, що Росії взагалі не варто вдаватися до якихось хитрощів, а слід принципово відмовитися від переговорів щодо Курил.

— Припущення про здачу Курив — це серйозна капітуляція. Навіть незважаючи на невеликий розмір островів. Тут ми маємо справу, насамперед, з іміджевої проблемою.

«СП»: — Чому б Росії не поставити Японію в положення обороняється боку, зажадавши від неї передачі Хоккайдо. Ну, а якщо немає, то і Курив їм не бачити…

— Це, звичайно, можна зробити в якості політичного троллінгу. Але цим можна займатися ще років сто.

Мені здається, що Москві пора б заявити про принципову не розгляді теми передачі островів. Треба це питання зняти. Твердо дати зрозуміти, що поки Російська Федерація існує, цього не буде ніколи. Нехай Японія висуває свої претензії хоч тисячу років, ми не будемо це розглядати.

«СП»: — Саме таку позицію займав СРСР в постхрущевскую епоху. І відсутність мирного договору нікого не турбувало…

— Питання мирного договору теж багато в чому психологічний. Нам цей договір не потрібен. За підсумками Другої світової війни Японія — переможена держава, а Росія — правонаступниця держави-переможця. Немає теми для торгу. Не хоче Токіо підписувати мирний договір, нехай не підписує.

Москві ж треба заявити, що ми може підписати мирний договір, але без вирішення територіального спору. І закрити питання Курив назавжди.

«СП»: — Росіян спокушають вигодами економічного співробітництва в разі підписання мирного договору…

— Його відсутність ніяк не завадить ні нашим торговим, ні політичним відносинам. А в перспективі, якщо зайнятися роботою з японськими політичними колами, економічних вигід можна домогтися шляхом лобізму, шляхом зустрічних взаємовигідних пропозицій.

«СП»: — Дійсно, одного разу японська «Тошиба» продала СРСР високоточні верстати для виробництва гвинтів для субмарин. На Заході був страшний скандал… Але як же самурайська честь?

— Самурайська честь японців може відступити перед прагматичними пропозиціями. Це типово для повоєнних японців.

«СП»: — А може, Путін просто водить їх за ніс, нескінченно обіцяючи, відкладаючи вирішення курильського питання на потім?

— Тут ми стикаємося з тактикою «тисячі надрізів», коли кожен надріз завдає мінімальної шкоди, але в цілому крові втрачається багато. Треба розуміти, що будь-яке послаблення Москви в цьому плані, навіть гіпотетична відкладена передача Курив буде сокрушительна для іміджу російської влади. Насамперед у внутрішній політиці. Це буде злам однієї з найважливіших «кісток» російського держави.