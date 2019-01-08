Іран звільнив українського моряка, якому загрожувала смертна кара

У найближчі дні В Україну повернеться одеський моряк Андрій Новачків, яким в Ірані загрожувала смертна кара.

В Ірані звільнили українського моряка Андрія Новичкова, якому загрожувала смертна кара. У найближчі дні він повернеться на Батьківщину, повідомив у вівторок, 8 січня, президент Петро Порошенко в Facebook.

“Тільки що був звільнений український моряк Новачків. Зараз Андрій перебуває на території посольства України в Ірані. Вітаю одеситів з поверненням нашого земляка”, – написав глава держави у соцмережі.

Він також розповів, що повідомив про це бабусю моряка, яка чекала на визволення онука.

Як відомо, одеський моряк Андрій Новачків був арештований на початку 2017 року за підозрою у вбивстві іранського матроса, за що в Ірані йому загрожувала смертна кара. Зокрема, українського моряка звинувачували в тому, що він нібито кинув за борт іранського матроса, однак обвинувачений це заперечував, а свідків події не було. Українська влада вела переговори з метою його звільнення.

Також повідомлялося, що в Ірані 33-річний український моряк Андрій Новачків, який міститься у в’язниці Тегерана, оголосив голодування через “необґрунтованість арешту”.