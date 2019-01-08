Зіткнення поїздів в ПАР: вже четверо загиблих

Понад 600 людей отримали поранення і четверо загинули в результаті зіткнення.

Кількість жертв зіткнення двох пасажирських поїздів в столиці ПАР Преторії збільшилася до чотирьох осіб, більше 600 чоловік отримали поранення. Про це у вівторок, 8 січня.

“Чотири людини загинули і більше 600 отримали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, два локомотива зіткнулися близько 10 ранку за місцевим часом у вівторок в районі Преторії на станції Mountain View.

На момент аварії в потягах перебувало близько 800 осіб. Один з них після зіткнення зійшов з рейок. Число жертв може збільшитися.

Причина аварії поки не відома, поліція відкрила розслідування. Видання пише, що один з потягів стояв на платформі станції Mountain View, коли інший в’їхав в нього. Обидва потяги рушили зі станції Mabopane і прямували в Преторію.

Деталі інциденту з’ясовуються.