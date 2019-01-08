Українець намагався привезти з Польщі в Україну артилерійську гармату

Слідство ведуть Холмська прокуратура і Агентство внутрішньої безпеки.

“Елементи гармати були в ящиках у вантажному автомобілі. 22-річний громадянин України намагався перевезти їх через прикордонний пункт пропуску Дорогуске. Чоловік мав при собі документи, проте їх виявилося недостатньо”, – розповів представник Холмської районної прокуратури Лех Вечэжа.

За його словами, українець знав, що саме він перевозить і за що його затримали. Відзначається, що з допомогою гаубиці можна знищити бронетехніку, включаючи танки.

Слідство по даній справі ведуть Холмська прокуратура і Агентство внутрішньої безпеки.