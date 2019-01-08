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Масштабне ДТП у Польщі: зіткнулися шість фур і 11 авто

08.01.2019

Масштабное ДТП в Польше: столкнулись шесть фур и 11 автоТравмовано шість осіб

Сьогодні на автомагістралі А1 поблизу міста Лодзь сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, зіткнулися 11 автомобілів і шість вантажівок. Про це повідомляє Onet.pl.

У результаті аварії травми різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей.

За даними місцевої поліції, ДТП сталося в районі 08:00.

В цьому ж районі через кілька кілометрів зіткнулися ще три автомобіля, постраждалих немає.

Проїзд транспорту був ускладнений. Організували спеціально об’їзд прилеглих автодоріг.

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