У Лондоні припинив роботу аеропорт Хітроу: названа причина

У 120 тисяч пасажирів зірвалися перельоти.



У Лондонському міжнародному аеропорту Хітроу були скасовані всі рейси з-за появи безпілотника. Про це повідомляє The Telegraph.

Роботу аеропорту призупинили після 17.30.

За словами представника аеропорту, польоти були припинені в якості запобіжного заходу. Аеропорт співпрацює з представниками правоохоронних органів для вирішення ситуації.

Нагадаємо, 21 грудня другий за величиною аеропорт Лондона Гатвік відновив роботу після того, як був закритий протягом 36 годин. Понад 120 тисяч пасажирів зірвалися перельоти.

Перші повідомлення про дрони з’явилися ще в середу ввечері. В аеропорту заявили, що зафіксували два дрони над злітними смугами близько 21:00 і через це змушені були відкласти всі рейси до 3 ночі.

У четвер рейси знову відклали із-за появи нового безпілотника.

Пізніше дрони знову були помічені вже в п’ятницю в 3:45 ранку і рейси знову призупинили.

У Британії польоти дронов заборонені в радіусі кілометра від кордону аеропортів і аеродромів.