В Європі через сильні снігопади загинули 12 людей

У Норвегії шукають лижників, які потрапили під лавину.



В Європі через сильні снігопади і погіршення погоди за останній тиждень загинули 12 людей, сотні потрапили у снігові пастки в альпійських регіонах. Про це у вівторок, 8 січня, повідомляє Associated Press.

Зокрема, в Норвегії досі шукають тіла чотирьох лижників, які минулого тижня потрапили під лавину. Жінку з Швеції і трьох фінів вважають загиблими, але рятувальники не можуть знайти їхні тіла через погіршення погоди.

Також кілька людей загинуло від лавини у Швейцарії, Австрії та Німеччини. При цьому органи влади попередили, що продовження снігопаду збільшує і без того високий ризик нових лавин.

У свою чергу в Греції школи в Афінах і багатьох прилеглих районах залишилися закритими після того, як снігопади накрили столицю, а температура у деяких районах Середземномор’я значно знизилася.

Крім того, в Австрії сотні жителів застрягли в своїх будинках за заблокованих доріг, а в деяких регіонах немає електроенергії через повалених дерев, які пошкодили лінії електропередач. Школи в деяких австрійських регіонах закриті вже другий день.

До того ж, сильний снігопад і вітер накрили у вівторок центральну Скандинавію. Снігопад також порушив дорожній рух на більшій території Словаччини, в міжнародному аеропорту Братислави скасували більшість рейсів.

У південній та східній Німеччині очікуються нові снігопади, а на півночі навіть прогнозують штормову погоду.