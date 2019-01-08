ЗМІ розповіли, як депутати збанкрутували «Родовід банк»

Нардеп від «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул є партнером представника «Блоку Петра Порошенко» Андрія Павелка за корупційною схемою з привласнення понад 200 млн гривень «Родовід банку». Про це повідомляє видання «Наші гроші», відзначаючи, що частка Вілкула та наближених до нього склала близько $30 млн.

Видання нагадує, що суть схеми полягала у відмиванні державних коштів через купівлю фірмою «Індастріал білдінг Компані» (ІБК, бенефіціар – нардеп від «Народного фронту» Денис Дзензерський) побудованого Павелко в 2010 році на 212 млн гривень кредиту від «Родовід банку» елітного нічного клубу Дніпра «Опера». Пізніше фірма банкротилась і, отже, оголошувалося про неможливість погашення кредиту.

Акцентуючи, що ліквідатором за заявою ІБК суд призначив людину з орбіти Вілкула Віталія Левченка, «Наші гроші» зазначають: він став організатором торгів, на яких була продана «Опера».

«Двічі торги з початковою вартістю 346,58 млн гривень були скасовані через відсутність учасників. Однак 26 серпня 2016 року відбувся фінальний аукціон. Початкова вартість вже 221,81 млн гривень знижувалася, поки що належить наближеним до нардепу Олександру Вілкулу фірма «Укрсаб» не придбала клуб всього за 24,34 млн гривень», — йдеться в розслідуванні.

При цьому журналісти відзначають, що за даними Фонду гарантування вкладів, після ліквідації у листопаді 2017 року ІБК її заборгованість перед «Родовід банком» збільшилася до 321,92 млн гривень за рахунок штрафів і відсотків».

«Президентська партія всіляко воює з одним з лідерів опозиції — Вілкулом. Але саме він через три роки після Майдану замикає схему виведення грошей з державного банку. Схему, яку почав нардеп від БПП Андрій Павелко. Не дивно, що ряд кримінальних проваджень з цієї історії захлинулися на перших же етапах», — констатують журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що в системі «ProZorro.Продажу» повторно виставлені на торги понад 113,5 га землі в Оболонському районі Києва, яка є власністю АТ «Родовід банк».

Крім того, суд дозволив заступнику голови Служби безпеки України Павлу Демчине не платити «Родовід Банку» заборгованість за кредитом у розмірі $31 тис. і 103 тис. грн.