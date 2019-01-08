Ювелірний магазин відсудив 25 мільйонів за розкрадання при обшуку

Власники столичного ювелірного магазину Graff, який в 2014 році був пограбований правоохоронцями під час обшуку, відсудили у держави 25,4 млн гривень. Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на рішення Господарського суду Києва від 18 грудня 2018 року.

Зазначається, що суд стягнув з держбюджету зазначену суму на користь ТОВ «Годинниковий салон «Кристал», який здійснював господарську діяльність в магазині Graff.

Ще в 2014 році працівники столичної прокуратури і міліції на підставі ухвали суду, який дозволив провести обшуки в магазині Graff в центрі Києва на вул. Архітектора Городецького, 12/3, викрали ювелірні вироби і годинник. За даним інцидентом було відкрито три кримінальні справи за крадіжку, привласнення майна, перевищення повноважень та підроблення. Коли правоохоронці покинули приміщення, виявили зникнення товару і грошей із сейфа.

У вересні 2014 року прокуратура Києва закрила справу у зв’язку з відсутністю складу злочину, однак у 2015 році до суду направили справу за обвинуваченням 10 осіб (співробітників прокуратури і поліції). Більш ніж три роки справа перебувала на стадії підготовчого засідання.

У результаті Господарський суд Києва постановив, що позивач обґрунтував протиправність поведінки працівників прокуратури при обшуках. При цьому відеозапис з камери магазину, яка працювала в момент обшуку, суд не прийняв як докази, оскільки вона не була засвідчена електронним підписом.

Суд визнав збитки магазину в сумі 25,4 млн гривень – це вартість вкрадених товарів станом на серпень 2014 року. За даними «Судового репортера», обвинувачений в пограбуванні Віталій Савчук в 2015 році через суд поновився на посаді старшого прокурора прокуратури Печерського району Києва, а також відсудив середній заробіток за час вимушеного прогулу. Інший обвинувачений слідчий Печерського управління поліції в Києві Сергій Костриця звільнився в серпні 2018 року.

Раніше SKELET-info повідомляв, що гроші Кіотського протоколу, надані уряду України на скорочення викидів парникових газів, були використані неефективно – на них купили автомобілі для правоохоронців.

Крім того стало відомо, що близько 20% автопарку Національної поліції знаходиться в неробочому стані. Так, поліція не може експлуатувати 79 своїх автомобілів з-за їх технічну несправність, а ще понад 300 автомобілів розбиті в аваріях.