За отримання Томосу: Порошенка хочуть канонізувати як святого рівноапостольного князя Петра

Президента Петра Порошенка в майбутньому варто канонізувати за отримання Томосу для України.

Бондаренко уточнив, що народження ПЦУ – одне з найбільших свят в історії України.

“Для православних, римо-католиків, іудеїв, мусульман, атеїстів. І тільки ворог може сьогодні трясе бородою і нити що “все не так” і “кому воно треба”. Ворог, або клінічний ідіот, якого ворог використовує, причому безкоштовно. І так – у Порошенка будуть не тільки пам’ятники, вулиці, названі його ім’ям і цілі сторінки в підручниках історії. Він і владика Філарет повинні в майбутньому бути канонізовані”, – написав блогер.

“Разом зі св. рівноапостольною княгинею Ольгою і св. рівноапостольним князем Володимиром повинен з’явитися третій київський правитель – св. рівноапостольний Петро. Тому що його подвиг християнський не менший – навіть більший, ніж діяння славних предків. Просто багато хто з нас ще не усвідомили істинного масштабу, епохальної події”, – резюмував він.