У Братиславі обстріляли міський автобус

Стріляли з легковика.



У Братиславі водій легкового автомобіля відкрив вогонь по пасажирському автобусу.

Про це повідомляє агентство SME з посиланням на поліцію словацької столиці.

“За останньою інформацією, після інциденту між водіями легкового автомобіля і автобуса, який їхав у напрямку центру міста, сталася перестрілка”, – повідомили в поліції.

Водій автомобіля вистрелив в лобове скло автобуса.

“В результаті пострілу скло розлетілося, завдавши водієві автобуса незначні пошкодження”, – заявили в поліції.

Крім водія автобуса, якому надали допомогу на місці, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Правоохоронці розшукують чоловіка, який влаштував стрілянину.