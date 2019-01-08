У Німеччині студент зізнався у скоєнні масштабної хакерської атаки

Постраждала навіть Ангела Меркель.



20-річний німецький студент, який живе зі своїми батьками і не є комп’ютерним експертом, зізнався у зломі електронної пошти та особистих сторінок сотень політиків Німеччини, у тому числі канцлера Ангели Меркель.

Про це пише Business Insider з посиланням на федеральну поліцію Німеччини.

Юнак, ім’я якого поліція не називає, оприлюднив особисті дані (фотографії, телефонні номери, кореспонденцію і дані кредитних карт) майже тисячі політиків і журналістів на нині заблокованому акаунті Twitter.

Студент твитил посилання і паролі для цих облікових записів, починаючи з 1 грудня. Він, зокрема, опублікував дві адреси електронної пошти Ангели Меркель і податковий код, який вона раніше використовувала.

Серед політиків від хакерської атаки постраждали представники всіх парламентських фракцій, крім правопопулістської “Альтернативи для Німеччини”. Інші люди, яких атакував 20-річний хакер, були журналістами, комедіантами і реперами.

Студент зізнався, що діяв самостійно, і сказав, що він обирав жертв, які робили дратували його заяви, повідомили німецькі прокурори. Слідство поки не виявило жодних ознак участі третьої сторони у хакерській атаці.

“Обвинувачений сказав, що його мотивацією було роздратування публічними заявами політиків, журналістів і громадських діячів”, – повідомив старший прокурор Георг Унгефук.

Студент був заарештований у неділю, 6 січня, в своєму будинку в Гессені, в центральній Німеччині, за підозрою в шпигунстві і незаконному оприлюднення особистої інформації.

Незабаром він був звільнений і співпрацює зі слідством. 20-річний юнак також допомагає влади “в інших питаннях, пов’язаних з кіберзлочинністю”, сказав Унгефук.

Нагадаємо, 4 січня стало відомо, що депутати Бундестагу, члени провідних партій, телевізійні ведучі, журналісти і музиканти стали мішенню хакерської атаки, яка призвела до масштабного витоку персональної інформації, яка, за попередніми оцінками, стала найбільшою за весь час у Німеччині.