У США починається «синя лихоманка»

З-за президента США Трампа приблизно чверть держслужбовців в США не отримують зарплату.

У п’ятницю свої кровні не отримають співробітники TSA – це люди, які в аеропортах перевіряють пасажирів на вибухівку, зброю і так далі. Оскільки грошей немає, їм ніхто не платить і платити не збирається, люди масово беруть лікарняні за свій рахунок і шукають собі роботу. Цю хворобу вже назвали «синя лихоманка». Про це у своєму блозі пише журналіст-оглядач Іван Яковина.

За його словами, хто залишився працювати, втрачають терпіння: обсяг навантаження на них істотно виріс, грошей ніхто так і не платить. Заощаджень у них практично немає. Доводиться брати кредити. Якість роботи співробітників, що залишилися TSA неминуче різко знижується. Це вже починає лякати пілотів: вони побоюються, що без належних перевірок на землі до них літаки пролізуть які-небудь «бармалеї» з ножами і бомбами. В принципі, розумне побоювання: терористи тільки і мріють підірвати що-небудь в Америці, а тут такий блискучий шанс.

Іван Яковина розповідає, справа йде до серйозної страйку як наземних служб, так і льотного складу. Справа досить серйозне. Але, коли Трампа запитали, чи розуміє він, що там назріває і наскільки важкою зараз стає життя простих держслужбовців, які живуть від зарплати до зарплати, він сказав: «Як викрутяться. Вони завжди щось вигадують».