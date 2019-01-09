У польському Любліні заарештували чотирьох українців

Їх звинувачують у незаконній легалізації іноземців.



У польському Любліні затримали і заарештували чотирьох громадян України, яких звинувачують в незаконній легалізації іноземців у Польщі.

За даними видання, поки триватиме розслідування, затримані за рішенням суду мінімум три місяці проведуть за ґратами.

Як йдеться у повідомленні, українці “незаконний бізнес організували ще в 2016 році під прикриттям полицеальных шкіл”.

“З них іноземці отримували документи, які в подальшому дозволяли їм подаватися на отримання карт тимчасового побуту в Польщі. За два роки таким чином вдалося легалізувати близько 140 осіб”, – йдеться в повідомленні.

Видання додає, що за свої послуги затримані нібито брали чималі гроші. За попередніми даними, в цілому йдеться про незаконний прибуток у сумі не менш 350 тисяч злотих.

Також затриманих звинувачують у привласненні коштів, виділених у якості дотацій у зв’язку з відкриттям та функціонуванням полицеальных шкіл.

На даний момент розслідування справи триває.