У Німеччині важко поранили депутата пропутінського

У Бремені невідомі напали й серйозно поранили депутата бундестагу від правопопулістської партії “Альтернатива для Німеччини” (АдГ) Франка Магница.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на місцеву поліцію. Політик з важкими травмами доставлений в лікарню.

Інцидент стався в понеділок, 7 січня, біля будівлі театру Theater am Goetheplatz неподалік від історичного центру міста.

За даними АдГ нападників було троє, і вони були в масках. Поліція не виключає, що зловмисники “переслідували політичні мотиви”.