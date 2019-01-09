У Дніпрі на хабарі попався інспектор міськради

Стало відомо, що у Дніпрі правоохоронці затримали представника міської ради. Чоловік був помічений при отриманні хабара.

Як повідомляється на сторінці у Facebook Управління захисту економіки в Дніпропетровській області, затримання проводили співробітники Управління захисту економіки, поліція і слідчий.

Зазначається, що наприкінці минулого року до оперативників Управління захисту економіки в Дніпропетровській області звернулися громадяни.

Мешканці Дніпра сказали, що представник міськради вимагав хабар за видачу дозвільних документів на розміщення об’єктів торгівлі.

За фактами, які розповіли городяни, органи попереднього розслідування відкрили кримінальні провадження за частиною 3 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України, пише New format. У грудні 2018 громадяни звернулися до міської ради з приводу одержання на наступний рік дозвільних документів щодо розміщення об’єктів торгівлі на території міста. Там їм повідомили, що ця послуга не безкоштовна, а в разі відмови від надання коштів, громадянам будуть перешкоджати.

Оперативники Управління захисту економіки та працівники місцевої прокуратури №3 задокументували факт вимагання та отримання хабара посадовою особою міської ради. За видачу дозвільних документів на розміщення чотирьох торгових точок вимагали 1200 доларів США.

Стало відомо, що хабар представник міської ради отримував двома частинами. Перший «транш» головний інспектор отримав в кінці грудня 2018 року. Під час одержання другої частини хабара, правопорушника затримали. В даний час проводяться слідчі дії.