Росіянам запропонували «понюхати Путіна»

Московські парфумери нарешті забезпечили росіянам можливість понюхати Путіна: випустили «натхненний Путіним» парфум з його портретом і гербом Російської Федерації. Чоловіча версія називається Number One, жіноча – Ukrainian woman. Лінія, на щастя, обмежена.

Звичайний флакон туалетної води з незабутніх ароматом коштує майже 150 доларів. За подарунковий флакончик в красивій сувенірній коробці росіянам доведеться викласти майже вдвічі дорожче – близько 300 доларів. Судячи з цінами, звичайним росіянам, які живуть від зарплати до зарплати, а тим більше пенсіонерам так і не вдасться доторкнутися до прекрасного, «понюхати Путіна». Якщо ж, середньостатистичний росіянин все ж вирішить витратити своє зароблене на флакончик з запахом Путіна, то цим запахом доведеться харчуватися весь місяць, на продукти просто не вистачить.

Прес-секретар Путіна Пєсков вже повідомив, що з президентом РФ не обговорювалося дане комерційне нововведення, тому Путін свого схвалення не давав. За словами українського політолога Олексія Голобуцького, саме головне в цьому всьому те, що точне співвідношення тонкої нотки щів і базового акценту триденних онуч залишилося комерційною таємницею.