Ахметов купує 2 обленерго. Людям прогнозують нове подорожчання комуналки

Енергетичний холдинг уклав договори купівлі акцій Київобленерго і Одесаобленерго

Енергохолдинг ДТЕК, що належить великому бізнесмену Рінату Ахметову, має намір викупити контрольний пакет акцій АТ «Одесаобленерго» та ПАТ «Київобленерго», які входять до складу групи VS Energy (пов’язують з іменами Михайла Воєводіна, Євгенія Гінера та Олександра Бабакова).

Згідно з повідомленням на сайті ДТЕК, енергохолдинг планує сконцентрувати 68,2949% акцій АТ «Одесаобленерго» і 93,9978% ПАТ «Київобленерго». Ці компанії є операторами системи розподілу в Одеській та Київській областях та не провадять діяльність з постачання електроенергії. Діяльність операторів системи розподілу є природною монополією і повністю регулюється НКРЭКУ, кажуть в ДТЕК.

«3 січня 2019 року ТОВ «ДТЕК Нафтогаз» (Україна) та NGR B. V. (Нідерланди) уклали договори купівлі-продажу акцій даних компаній. Договори укладені з відкладальною умовою та будуть завершені після отримання необхідних дозволів державних органів, включаючи узгодження антимонопольних органів», — говориться на сайті ДТЕК.

Операцію проводять для подальшого розширення бізнесу Ахметова в енергетичній галузі і отримання контролю над всім ланцюжком виробництва — від видобутку вугілля до постачання електроенергії кінцевому споживачеві.

«Антимонопольний комітет закрив провадження по монопольного статусу ДТЕК, і дає зелене світло таким угодам. Схоже, на цей рахунок є політичні домовленості. Ринок у стадії дикого капіталізму», — прокоментував з UBR.ua ситуацію координатор ГО «Експертна платформа з енергоефективності» Ігор Черкашин.

Він допускає, що для споживачів це обернеться зростанням тарифів.