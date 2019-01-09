ОТП Банк продав борг підприємства Пінчука з істотним пониженням ціни

“У цьому році ми закінчили розпродаж проблемних активів – вже позбулися всіх, з ким неможливо домовитися – сказав банкір. – Борг “Інтерпайпу” продали з дисконтом десь 75-80%”.

Банк не відстежував покупця на предмет пов’язаності з боржником, зазначив Хак-Ковач. “Нас це не цікавить, головне – ціна”, – пояснив він.

За словами банкіра, рівень NPL (non-performing loans – кредити, які не обслуговуються, – ред.) в ОТП Банку становить 30% усього кредитного портфеля.

“Подальше зниження буде дуже поступовим, але тут треба уточнювати, що за МСФЗ 9 вважаються не тільки кредити в дефолті 90+ днів, але і нормальні – реструктуризовані клієнти, – розповів Хак-Ковач. – У нас в більшості випадків у цих NPL сидять вже врегульовані кредити: як зарезервовані, так і ті, хто вже платить”.

Повідомлялося, що в жовтні обсяг непрацюючих кредитів українських банків збільшився на 0,5% або на 3,56 млрд грн, при цьому досяг рекордного рівня в 666,34 млрд грн.

Хоча перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова раніше заявляла, що вперше, починаючи з 2013 року банківський сектор економіки України може вийти на прибуткову діяльність.