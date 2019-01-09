Адамовський заправить військових дизелем Коломойського

«Торум» виграв найбільший тендер Міноборони на закупівлю арктичного дизеля

4 січня Міністерство оборони України провело перший в 2019 році великий тендер на закупівлю дизельного палива для потреб українських військових. Оборонне відомство вирішило закупити 15,588 тис. тонн арктичного дизеля для п’яти військових частин у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській та Миколаївській областях. Очікувана вартість закупівлі була встановлена на рівні 482,298 млн грн.

Участь у тендері взяли давні завсідники сектора держзакупівель – ТОВ «Нафтотрейд-капітал» з орбіти співвласників мережі АЗС WOG Степана Івахіва, Петра Димінського та Сергія Лагура, Торговий дім «Сокар Україна» (контролюється Державною нафтовою компанією Азербайджанської Республіки – SOCAR), ПП «Окко Контракт» (підконтрольна власникові мережі АЗС ОККО Віталію Антонову) і ТОВ «Торум».

Останню компанію, включають в орбіту бізнесмена Андрія Адамовского, близького до основного акціонера банку «Південний» Юрію Батьківщину. Крім того, як відомо, партнером Адамовского до потрапляння у ВР був нинішній нардеп від БПП Олександр Грановський.

На відміну від серії тендерів минулого року, на яких представники зазначеної «великої четвірки» фактично без боротьби розподіляли між собою підряди на постачання палива військовим, на цей раз протистояння між ними вийшло неабияким. «Нафтотрейд-капітал» і «Окко Контракт» опустили ціни до 465,3 млн грн і 461 млн грн відповідно, після чого склали зброю.

Азербайджанці пішли далі й доторгувалися до позначки в 431,64 млн грн. В результаті чого фаворит тендеру – вже згаданий «Торум» – зі стартовою позначки в 482,3 млн грн був змушений опуститися до 426,818 млн грн, після чого його пропозицію було визнано кращим.



На фото – Ігор Коломойський

В документації переможця тендеру фігурують сертифікати відповідності на дизельне паливо двох НПЗ – Кременчуцький («Укртатнафта») з Полтавської області, та Мозирського – з Білорусі. Основний обсяг поставок, ймовірно, доведеться на українське підприємство, чому дуже радий його основний власник – колишній співвласник Приватбанку Ігор Коломойський. Як писали ЗМІ, саме він з Геннадієм Боголюбовим та Олександром Ярославським контролює близько 57% акцій «Укртатнафти» (решта 43% знаходяться у НАК «Нафтогаз України», який, втім, майже не впливає на роботу цього НПЗ).

Теоретично не можна виключати того, що «Торум» зуміє відіграти непередбачене зниження – для цього, зокрема, існує механізм укладення додаткових угод. Благо, як показала практика останнього часу, тендерний комітет Міноборони вельми привітно налаштований щодо зазначеної компанії з рахунками у банку «Південний», оформленої на жителя Троєщини Дмитрія Медведєва.

Досить сказати, що «Торум», який ЗМІ називали «клоном» скандально відомого ТОВ «Трейд коммодити», за підсумками минулого року підписав з відомством Степана Полторака контрактів на постачання палива на суму понад 700 млн грн. Але чи вийде у компанії перекрити це досягнення в 2019 році, невідомо, навіть незважаючи на «арктичний» стрімкий старт. Адже вже не за горами вибори президента, після яких переваги великих держзамовників, до яких належить Міноборони, можуть бути різко змінені.

Єгор Кажанов

«ОЛІГАРХ»